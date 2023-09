Pour son nouvel entraîneur, l'OM imite le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais acté, l'OM a décidé de confier son banc de touche à Gennaro Gattuso. Pablo Longoria a donc choisi de nommer un nouvel entraîneur étranger, mais le premier italien sous son mandat. Il faut dire que l'ancien joueur de l'AC Milan n'est que le huitième transalpin à diriger une équipe de Ligue 1. D'ailleurs, comme Carlo Ancelotti au PSG en 2012, Gattuso débarque en cours de saison à l'OM.

« L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la nomination de Gennaro Gattuso au poste d’entraîneur de l’équipe première ». Par le biais de ce communiqué, l'OM a mis fin au suspens concernant le nom du successeur de Jacques Abardonado qui assurait l'intérim depuis la démission de Marcelino il y a une semaine. Après avoir exploré de nombreuses pistes, comme celle menant à Christophe Galtier, c'est donc bel et bien Gennaro Gattuso qui a été retenu.

Gattuso débarque à l'OM

« Je suis très heureux et fier de rejoindre l’Olympique de Marseille. Un club et un stade, l’Orange Vélodrome, dans lequel j’ai eu l’occasion d’évoluer en tant que joueur, célèbres dans toute l’Europe pour la passion et la ferveur qui s’en dégagent », a d'ailleurs confiait le technicien italien, qui poursuit la tradition des entraîneurs étrangers sous le mandat de Pablo Longoria. Après Jorge Sampaoli, Igor Tudor et Marcelino, le président de l'OM a cette fois-ci, nommé un Italien en cours de saison, ce qui n'est pas sans rappeler un évènement au PSG.

Comme Ancelotti au PSG, l'OM prend un Italien en cours de saison

En effet, l'arrivée d'un entraîneur italien en cours de saison sur un banc de Ligue 1, ce n'est pas une première. Quelques mois après le rachat du club par QSI, le fonds d'investissement de l'Etat du Qatar, le PSG décidait de se séparer d'Antoine Kombouaré afin de nommer Carlo Ancelotti sur son banc. Un sacré coup compte tenu de la carrière d'Ancelotti qui a d'ailleurs eu Gennaro Gattuso sous ses ordres lorsqu'il était sur le banc de l'AC Milan entre 2001 et 2009.

Gattuso, huitième italien sur un banc de L1

D'ailleurs, les entraîneurs italiens en Ligue 1 n'ont pas toujours eu la cote. Gennaro Gattuso est ainsi le huitième transalpins à s'asseoir sur un banc français. Le premier d'entre eux était déjà à l'OM. Il s'agit de Giuseppe Zilizzi. Entre 1947 et 1949, le Hongrois de naissance aura eu le temps d'obtenir un titre de champion de France. Pour trouver trace d'un autre coach italien, il faudra attendre 56 ans et la nomination de Francesco Guidolin à l'AS Monaco. Ce dernier a la lourde tâche de succéder à Didier Deschamps en 2005, mais il échouera et partira au bout d'un an. Vient ensuite le tour de Carlo Ancelotti qui restera une saison et demie sur le banc du PSG entre janvier 2013 et juin 2013. Fabrizio Ravanelli restera quant à lui encore moins longtemps du côté d'Ajaccio. Nommé à la surprise générale durant l'été 2013, l'ancien attaquant de l'OM sera viré en novembre. Claudio Ranieri marquera bien plus les esprits en Ligue 1. D'abord avec l'AS Monaco qu'il fait remonter en Ligue 1 en 2013 avant de terminer deuxième avec un total de 80 points dans l'élite. Puis avec le FC Nantes lors d'une très belle saison 2017-2018 conclue à la neuvième place. Et cette saison, les clubs de Ligue 1 ont décidé de renouer avec les techniciens italiens qui sont désormais trois au total. En plus de Gennaro Gattuso à l'OM, Fabio Grosso vient d'arriver à l'OL tandis que Francesco Farioli a succédé à Didier Digard à l'OGC Nice. Les italiens s'imposent donc en force en France puisque l'Italie est le pays étranger le mieux représenté en Ligue 1 devant l'Espagne (Luis Enrique et Carles Martinez Novell) qui a donc perdu Marcelino en cours de route.