Trahi, un joueur choisit de signer au PSG !

En 2021, le PSG a décidé de boucler la signature de Gianluigi Donnarumma dont le contrat prenait fin à l'AC Milan. Et pourtant, le portier italien semblait avoir l'intention de rester au sein de son club formateur. Mais Enzo Raiola, cousin de Mino qui était alors l'agent du gardien de la Squadra Azzurra, révèle comment tout a basculé dans ce dossier, après que l'AC Milan a trahi son joueur.

En fin de contrat le 30 juin 2021, Gianluigi Donnarumma a finalement quitté son club formateur, l'AC Milan, pour rejoindre le PSG. Un choix étonnant compte tenu du fait que Keylor Navas venait de prolonger. Néanmoins, alors que les supporters du club lombard en ont voulu au portier italien, Enzo Raiola, cousin de Mino qui était alors l'agent de Donnarumma, révèle les coulisses de ce feuilleton qui pourraient faire changer d'avis les fans rossoneri .

«Le ciel est tombé sur la tête de Gianluigi»

« Mino avait toujours été clair avec Milan : "Jamais Donnarumma ne partira libre, il voudrait simplement que Milan se qualifie en C1". Nous avons eu plusieurs rencontres à Milan et Monaco. La relation était tranquille. Du moins jusqu'à l'épisode de Gênes. Nous avions un rendez-vous avec les dirigeants milanais le 2 mai 2021. Mino voulait faire le point, car Milan n'était pas encore qualifié en C1, et l'alternative, étant donné que nous ne voulions pas faire partir libre le joueur, était de négocier avec un autre club. En l'occurrence la Juventus, qui aurait réglé la situation avec un échange ou une indemnité. Maldini a répondu : "Nous sommes là pour autre chose : le chapitre Donnarumma est terminé, car nous avons pris un autre gardien". Le ciel est tombé sur la tête de Gianluigi », révèle-t-il dans les colonnes de Tuttosport , avant d'évoquer plus en détails la signature de Gianluigi Donnarumma au PSG.

«Mino a ensuite joué la carte Nasser Al-Khelaïfi»