Mercato : Quel transfert de l'OM est le plus décevant ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme à son habitude, l'OM n'a pas chômé durant le mercato estival, bouclant l'arrivée de neuf recrues. Et après quasiment tris mois de compétition, le premier bilan des recrues marseillaises n'est pas flamboyant en rapport à l'investissement consenti, mais quel joueur recruté par l'OM vous déçoit le plus depuis le début de saison ?

Adepte du mercato, Pablo Longoria s'est encore distingué lors du précédent marché estival. En effet, le président de l'OM a bouclé l'arrivée de neuf recrues, tout en réalisant une sacrée revue d'effectif. C'est notamment dans le secteur offensif que le club phocéen s'est particulièrement renforcé cet été avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr ou encore Joaquin Correa. Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, Amir Murillo, Ruben Blanco et Bamo Méïté sont les autres recrues de l'OM. Mais pour le moment, difficile de trouver ce mercato convaincant.

OM : Gattuso lance un coup de pression https://t.co/Oj9ZZWtpES pic.twitter.com/xhlXMXD9kv — le10sport (@le10sport) October 25, 2023

Aubameyang ne fait pas oublier Sanchez

Le plus attendu était sans aucun doute Pierre-Emerick Aubameyang. Non seulement car le Gabonais est le nom le plus ronflant du recrutement de l'OM, mais également parce qu'il venait pour remplacer Alexis Sanchez qui sortait d'une très belle saison. Mais force est de constater que le bilan de l'ancien attaquant de Chelsea est loin d'être suffisant. Notamment en Ligue 1 où il n'a inscrit qu'un seul but. Iliman Ndiaye déçoit également alors que son transfert, estimé à 18M€, a fait grandement parler à Marseille compte tenu de son attachement au club. Joaquin Correa et Geoffrey Kondogbia, handicapés par des pépins physiques, n'apportent pas non plus autant qu'espéré.

Sarr et Lodi s'en tirent bien

Néanmoins, tout n'est pas raté évidemment puisque Renan Lodi a réalisé un début de saison très convaincant au poste de latéral gauche. Dans le secteur offensif, c'est Ismaïla Sarr qui se distingue. L'ancien Rennais arrive à faire des différence contrairement aux autres recrues en attaque. Enfin, il est plus difficile de juger Ruben Blanco, doublure de Pau Lopez ou encore Bamo Méïté, surtout recruté pour l'avenir, tandis qu'Amir Murillo a fait plutôt bonne impression lorsqu'il a été amené à jouer.



Selon vous, quelle est la recrue la plus décevante de l'OM ?