«J’ai pris des risques», il se lâche sur son transfert à l’OM

Recruté par l'OM en 2017, Adil Rami avait donc eu l'occasion de figurer dans le groupe de l'équipe de France championne du Monde l'été suivant grâce à ses bonnes performances avec le club phocéen. Et l'ancien défenseur central en profite pour revenir sur son transfert à l'OM.

Lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, Adil Rami a été sacré champion du Monde avec l'équipe de France sans avoir disputé la moindre minute de jeu. Un regret pour l'ancien défenseur central qui évoluait à l'époque du côté de l'OM, mais il revendique malgré tout son titre mondial étant donné ce choix de carrière risque lorsqu'il a décidé de quitter Séville lors du mercato estival 2017 pour rallier le club marseillais. Au micro du youtubeur Zack Nani, Rami lâche ses vérités à ce sujet.

« Il faut avoir des cou**les pour quitter Séville et aller à l’OM »

« Bien sûr que je me sens champion du Monde. Tu sais pourquoi ? Parce qu’il faut avoir des cou**les pour quitter Séville en Ligue des Champions et aller à l’OM, pour se montrer et avoir une certaine visibilité. En fait, tu n’es pas champion du Monde sur une période de Coupe du Monde, t’es champion du Monde parce que t’es en concurrence avec tous les joueurs français en défense centrale, et tu dois gagner ta place en équipe de France. Tu ne peux pas être champion du Monde si tu ne fais pas une belle saison, si tu ne vas pas dans un grand club et si tu ne prends pas des risques », estime Adil Rami.

« J’ai pris un risque. Je suis venu à l’OM »