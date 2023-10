PSG : La presse italienne annonce le successeur de Mbappé ?

La rédaction

A en croire la presse espagnole, Kylian Mbappé se dirige vers un départ libre à la fin de la saison. Son entourage aurait déjà donné on accord au Real Madrid, qui pourrait être le grand gagnant de ce dossier. Pour le remplacer, le PSG pourrait miser sur Rafael Leão. Le buteur du Milan AC intéresse la direction parisienne depuis plusieurs mois.

Ça ne sent pas bon pour le PSG dans le dossier Kylian Mbappé. A en croire les informations du journaliste espagnol Ramon Alvarez de Mon, le joueur français se dirige vers un transfert au Real Madrid. La mère de Kylian Mbappé aurait, d'ores et déjà, donné son accord à Florentino Perez, formation merengue . « Il y a un accord entre Fayza Lamari et Florentino Pérez. Pérez ne sait pas si Mbappé va signer. Fayza lui a cependant garanti qu'il voulait aller jouer à Madrid » a confié Ramon Alvarez de Mon.





Le PSG cible Rafael Leão

Le PSG n'a pas eu vent d'une telle décision, mais se prépare à toutes les éventualités. Selon la Gazzetta dello Sport, le club parisien surveillerait plusieurs profils pour le remplacer, notamment celui de Rafael Leão, qui vient tout juste de prolonger son contrat avec le Milan AC. « Il a des qualités exceptionnelles. Il a encore une marge de progression, il peut atteindre le niveau de (Kylian) Mbappé. Il doit améliorer ses statistiques, mais le potentiel est là » avait déclaré Olivier Giroud, qui n'avait pas hésité à le comparer à Mbappé.

Une piste validée par Ronaldinho