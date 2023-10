L’Arabie saoudite fait capoter un transfert de Neymar !

Thomas Bourseau

Après le retour avorté de Lionel Messi qui a choisi de quitter le PSG pour l’Inter Miami, le FC Barcelone a également tenté sa chance avec Neymar comme Deco l’a récemment fait savoir. Néanmoins, l’irruption d’Al-Hilal a fait tomber à l’eau les plans du directeur sportif du Barça selon la presse espagnole.

Neymar a été poussé vers la sortie à la dernière intersaison par le comité de direction du PSG. L’Équipe et RMC Sport affirmaient en août dernier que Luis Campos et Luis Enrique lui avaient fait savoir qu’il fallait qu’il trouve un point de chute puisqu’il n’entrait plus dans les plans du Paris Saint-Germain.

Barcelone confirme pour Neymar, «il y a eu des conversations avec son représentant»

Pendant un temps, un retour au FC Barcelone a été évoqué dans la presse ibérique. Et Deco, nommé directeur sportif du Barça cet été, n’a pas caché son intérêt pour l’international brésilien au média Lance dernièrement. « Il y a eu des conversations avec son représentant. Mais la vérité est que ça ne s'est jamais présenté de manière réelle. Nous avions le Fair Play Financier qui conditionnait beaucoup, mais ça n'a jamais été concret pour Neymar ».

Le Barça en fragilité financière, Al-Hilal en a profité pour Neymar