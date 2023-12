PSG : Il a vécu un calvaire à cause de Mbappé, il déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui à Crystal Palace, Odsonne Edouard avait quitté le PSG en 2018. Barré par la concurrence de nombreuses stars comme Neymar ou encore Kylian Mbappé, l'attaquant avait rejoint le Celtic Glasgow. Ce mardi, le joueur de 25 ans est revenu sur son passage au sein de la capitale et a, tout de même, rendu hommage à ses anciens coéquipiers.

Formé au PSG, Odsonne Edouard n'a jamais véritablement obtenu sa chance dans la capitale. En 2016, l'attaquant avait même été contraint de rejoindre Toulouse en prêt pour glaner du temps de jeu. Sous le maillot du TFC, le joueur s'était mis en évidence et postulait, logiquement, pour une place de titulaire au PSG. Mais difficile de se faire une place en équipe première lorsque les concurrents s'appellent Neymar et Kylian Mbappé.

« A Paris, c’était compliqué »

« A Paris c’était compliqué parce qu’il y avait des joueurs de classe mondiale à mon poste. Pour moi, le plus important c’était d’être sur le terrain, de jouer et de prendre du plaisir. Forcément, quand je suis revenu de Toulouse, je savais qu’il faudrait que je trouve une autre porte de sortie, un environnement stable pour pouvoir jouer, m’éclater et m’imposer » a reconnu Odsonne Edouard, aujourd'hui à Crystal Palace. Mais le joueur ne crache pas dans la soupe.

« J’ai côtoyé de grands joueurs qui m’ont donné beaucoup de conseils »