Ballon d’or : «Il sera là» Mbappé défié en direct ?

Irrésistible depuis le début de la saison avec le Real Madrid et dans la lignée de son exercice précédent avec le Borussia Dortmund et l’Angleterre, Jude Bellingham dispose des attributs nécessaires pour le Ballon d’or selon Wayne Rooney. Kylian Mbappé est prévenu.

Pour la première fois de sa carrière, Kylian Mbappé a intégré le top 3 du Ballon d’or en 2023. Malgré une défaite en finale de Coupe du monde face à l’Argentine, il a terminé meilleur buteur de la compétition avec 8 réalisations devant Lionel Messi, sacré meilleur joueur du Mondial et champion du monde.

Rooney place Bellingham dans la course au Ballon d’or

Pour la 8ème fois de sa carrière, Lionel Messi a raflé le Ballon d’or au Théâtre du Châtelet fin octobre devant Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé. Vainqueur du Trophée Kopa, la sensation du Real Madrid cette saison qu’est Jude Bellingham est bien placée pour succéder à Lionel Messi selon son compatriote anglais Wayne Rooney . « S'il continue à faire ce qu'il fait, pourquoi pas ? Une fois de plus, nous sommes passés par ce cycle avec Messi et Ronaldo, qui ont dominé ce domaine. Je suis sûr qu'il y aura cinq ou six joueurs qui se battront pour essayer de gagner le prochain. Je suis sûr que s'il continue à faire ce qu'il fait, il sera dans le coup ».

«C'est formidable de voir un jeune Anglais saisir l'opportunité d'aller jouer à l'étranger»