PSG : Luis Enrique-Galtier, les jeunes ont leur préférence

Alexis Brunet

Depuis son arrivée, Luis Enrique fait beaucoup parlé au PSG. Son attitude vis-à-vis des journalistes est souvent pointée du doigt. Mais avec son groupe l'Espagnol fait l'unanimité. Il discute avec tout le monde, et même avec les plus jeunes éléments, ce que ne faisait pas forcément Mauricio Pochettino, ou bien Christophe Galtier.

Le PSG n'a pas fait souvent confiance à des entraîneurs français depuis l'arrivée du Qatar. Alors qu'il était en poste, Antoine Kombouaré avait été contraint de laisser sa place. Laurent Blanc était lui resté de 2013 à 2016 et il avait marqué de son empreinte son équipe. Le troisième coach français à être passé par Paris depuis l'arrivée de QSI est Christophe Galtier, mais le mariage n’a pas pris.

Luis Enrique fait l'unanimité

Christophe Galtier a donc laissé sa place cet été, et il a été remplacé par Luis Enrique. Et l'Espagnol fait déjà l'unanimité au PSG d'après L’Équipe . En effet, il ne laisserait personne de côté, et il parlerait à tout son groupe, y compris les éléments les plus jeunes. Ses prédécesseurs, que cela soit Galtier, ou Pochettino entretenaient eux des relations minimales avec les jeunes.

Luis Enrique est très direct

Luis Enrique accorde donc une grande importance à la communication avec son groupe. L'Espagnol parle à tout le monde, et il est franc et direct, que cela soit avec Kylian Mbappé, ou bien un jeune. De plus, il traite tous les joueurs de l'effectif du PSG de la même manière, ce qui est très apprécié par le vestiaire.