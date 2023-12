Mercato - PSG : Messi et Neymar sont partis, ça change tout

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a fait un grand ménage dans son effectif, allant jusqu'à se séparer de Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti. Dans le même temps, le club de la capitale a recruté onze nouveaux joueurs. Selon Benjamin André, pensionnaire du LOSC, le PSG n'est plus du tout le même aujourd'hui.

A la fin de la dernière saison, le PSG s'est séparé de Christophe Galtier, qu'il a remplacé par Luis Enrique. Dans la foulée, le club de la capitale s'est activé lors du mercato. En effet, Luis Campos a bouclé de nombreux départs, et notamment ceux de stars telles que Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti. En parallèle, le conseiller football du PSG a offert onze nouveaux joueurs à Luis Enrique : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Marco Asensio, Kang-In Lee, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.

Mercato - PSG : Un joueur bloque son transfert, Luis Enrique dit tout https://t.co/F6FkA863Qb pic.twitter.com/6F1JBnZZvT — le10sport (@le10sport) December 16, 2023

«Ils sont un peu plus agressifs sur leur pressing»

Alors que le LOSC reçoit le PSG ce dimanche soir, Benjamin André s'est livré sur l'effectif de Luis Enrique. Et à en croire le milieu de terrain lillois, le club parisien s'est métamorphosé l'été dernier. « Le PSG actuel est-il plus fort que la saison passée ? Je ne sais pas trop. Je trouve qu'ils ont encore énormément de qualités individuelles. Ils sont un peu plus agressifs sur leur pressing et leur replacement aussi. Ils ont beaucoup travaillé dessus » , a confié Benjamin André, avant d'en rajouter une couche.

«Il n'y a pas un seul joueur sur lequel se fixer»