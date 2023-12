PSG : Luis Enrique l’annonce, un entraîneur de «très haut niveau» a échappé à l’OM

Hugo Chirossel

Si l’OM s’est attaché les services de Marcelino l’été dernier après le départ d’Igor Tudor, d’autres pistes avaient été explorées. Les dirigeants marseillais avaient notamment tenté leur chance avec Paulo Fonseca, finalement retenu par le LOSC. Alors que le PSG joue contre les Dogues ce dimanche, Luis Enrique a encensé le technicien portugais en conférence de presse.

Après avoir vu les premiers mois de Marcelino et la crise traversée par l’OM en septembre dernier, Paulo Fonseca n’a pas dû regretter d’être resté au LOSC. Le technicien portugais de 50 ans faisait partie des entraîneurs pistés par les Olympiens pour succéder à Igor Tudor. Comme indiqué par Le 10 Sport , les dirigeants marseillais en avaient fait leur priorité. Un dossier compliqué, puisque Paulo Fonseca était encore sous contrat avec les Dogues .

Fonseca n’est pas allé au clash avec le LOSC

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Paulo Fonseca n’a pas forcé son départ et est finalement resté au LOSC, comme l’avait confié son président Olivier Létang. L’OM de son côté s’est depuis attaché les services de Gennaro Gattuso pour pallier le départ de Marcelino. Mais les Olympiens ont laissé filer un très bon entraîneur, en témoignent les propos de Luis Enrique sur Paulo Fonseca ce samedi en conférence de presse, à la veille de la rencontre entre le PSG et le LOSC.

«Fonseca est un entraîneur de très haut niveau»