L’OM recalé en Ligue 1, il dit tout

Hugo Chirossel

Comme Jorge Sampaoli avant lui, Igor Tudor a quitté l’OM après seulement une saison. Pour le remplacer, les dirigeants marseillais ont exploré plusieurs pistes avant de finalement jeter leur dévolu sur Marcelino, qui s’est engagé pour deux ans. L’un d’elles menait à Paulo Fonseca, un intérêt confirmé par Olivier Létang, président du LOSC.

Une fois de plus, c’est un nouvel entraîneur qui s’est présenté en conférence de presse ce mardi, avant la première rencontre officielle de l’OM de la saison, face au Panathinaïkos mercredi, en troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. En effet, Marcelino a succédé à Igor Tudor sur le banc marseillais, qui a décidé de s’en aller après seulement une saison, comme l’avait fait Jorge Sampaoli avant lui. Mais avant que le technicien espagnol n’arrive, l’OM avait notamment étudié la piste Paulo Fonseca.

Guendouzi : La grande décision de l’OM https://t.co/ocaQJmhMWT pic.twitter.com/MDWsGTAD5c — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

On a eu cet échange et Paulo à aucun moment n’a remis en cause cette possibilité»

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Paulo Fonseca a finalement été retenu par le LOSC. « Comment on l’a retenu ? Cela a finalement été très simple. Il y a eu effectivement des intérêts de deux clubs. Je n’ai pas eu les dirigeants d’autre clubs mais, dès qu’il y a eu des intérêts, on en parlé avec Paulo Fonseca. La position a été très claire, on est très heureux qu’il soit avec nous. On est très heureux de la qualité du travail, il fait partie du projet donc c’était pour nous impossible de le voir partir. On a eu cet échange et Paulo à aucun moment n’a remis en cause cette possibilité. Il est et a toujours été investi comme il l’a été l’an dernier. Je me répète, on est très heureux qu’il soit avec nous », a déclaré Olivier Létang à ce sujet, dans l’ After Foot sur RMC .

«La position a été de dire qu’on voulait absolument qu’il reste avec nous»