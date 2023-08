Mercato : L’OM s’engage dans un énorme bras de fer

Axel Cornic

Arrivé il y a seulement quelques mois, Ruslan Malinovskyi est déjà annoncé sur le départ à l’Olympique de Marseille. Peu convaincant sous les ordres d’Igor Tudor, il semble avoir totalement perdu sa place avec l’arrivée de Marcelino et Besiktas aurait formulé une offre tout récemment... mais l’Ukrainien de 30 ans a d’autres plans pour la suite de sa carrière.

Lors du mercato hivernal 2023, Igor Tudor avait insisté auprès de Pablo Longoria pour avoir Ruslan Malinovskyi, qui ne jouait que très peu à l’Atalanta. Sauf que le milieu offensif a réalisé six mois très décevants et avec le départ du Croate et l’arrivée de Marcelino sur le banc de l’OM, son avenir a pris une nouvelle tournure.

Mercato : Payet peut se venger de l'OM https://t.co/WWoF7NyZsV pic.twitter.com/ckvlLJSBQt — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

Besiktas séduit l’OM

Voilà plusieurs jours déjà que les choses semblent bouger dans ce dossier, avec Malinovskyi qui semble avoir la cote à l’étranger. Cela serait le cas en Turquie, avec Besiktas qui selon La Provence aurait déjà formulé une offre de prêt payant, avec une option d’achat fixée à 1,5M€ et qui serait pour le moment celle préférée par l’OM.

Malinovskyi ne veut que le Torino