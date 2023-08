Guendouzi : Mauvaise nouvelle pour l’OM

Hugo Chirossel

Après avoir enregistré les arrivées de six recrues depuis l’ouverture du marché des transferts, l’OM cherche désormais à se séparer de certains éléments. Une situation qui concerne notamment le milieu de terrain et Matteo Guendouzi, annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines. Seul problème pour les dirigeants marseillais, les clubs ne se bousculent pas pour s’attacher les services de l'international français.

Six nouveaux joueurs sont déjà venus renforcer l’effectif de l’OM lors de cette période de mercato estival. Maintenant, les Olympiens souhaitent se séparer de certains éléments. En ce sens, Ruslan Malinovskyi pourrait quitter le club prochainement, lui qui est courtisé par Besiktas et le Torino. Cengiz Ünder pourrait lui aussi faire ses bagages d’ici à la fermeture du marché des transferts et il serait notamment dans le viseur de Fenerbahçe.

L’OM doit vendre au milieu de terrain

C’est surtout au milieu de terrain que l’OM doit dégraisser. Après l’arrivée de Geoffrey Kondogbia, ils sont désormais cinq pour seulement deux postes. Comme l’indiquait L’Équipe dernièrement, Valentin Rongier et Matteo Guendouzi sont les principaux candidats à un départ dans ce secteur de jeu. En ce qui concerne l’ancien joueur d’Arsenal, il était déjà annoncé proche de s’en aller en janvier dernier, mais à la suite du départ d’Igor Tudor, il ne serait pas contre faire une année de plus à l’OM, où son contrat court jusqu'en juin 2025.

Peu d’intérêt pour Guendouzi