C’est confirmé, l’OM a tenté un énorme coup en Ligue 1

Hugo Chirossel

Après l’annonce du départ d’Igor Tudor, l’OM a mis plusieurs semaines avant de trouver son nouvel entraîneur. D’abord annoncé sur la piste de Marcelo Gallardo, le club marseillais s’est ensuite intéressé à Paulo Fonseca, avant de finalement nommer Marcelino. Présent en conférence de presse ce jeudi, Olivier Létang a confirmé que les Olympiens avaient approché le technicien portugais.

Alors que les dossiers Iliman Ndiaye et Renan Lodi semblent en bonne voie, l’OM n’a pour le moment recruté qu’un seul joueur depuis l’ouverture du marché des transferts en la personne de Geoffrey Kondogbia. Les dirigeants marseillais ont pris du retard sur leur mercato estival, la faute notamment à l’incertitude autour de l’identité du nouvel entraîneur. Si c’est finalement Marcelino qui a succédé à Igor Tudor, d’autres techniciens ont été annoncés dans le viseur de l’OM.

Létang confirme l’intérêt de l’OM pour Fonseca

C’est notamment le cas de Marcelo Gallardo, qui a longtemps semblé tenir la corde. Après l’échec de cette piste, l’OM s’est intéressé à Paulo Fonseca, mais ce dernier a été retenu par le LOSC, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2024. Le technicien portugais a été très sollicité cet été, comme l’a confirmé Olivier Létang ce jeudi en conférence de presse. Ce qui n’est pas vraiment une surprise pour le président des Dogues .

«Je l'ai très bien pris parce qu'on a un très très bon entraîneur»