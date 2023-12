Un indésirable galère au PSG, son pote se lâche

Thibault Morlain

Après seulement un an, le PSG souhaitait déjà se séparer d’Hugo Ekitike lors du dernier mercato estival. Arrivé en provenance de Reims, l’attaquant de 21 ans avait été poussé vers la sortie à l’intersaison, Paris souhaitait notamment l’inclure dans l’opération Kolo Muani. Au final, Ekitike n’a pas fait ses valises, mais le voilà aujourd’hui complètement mis à l’écart. Un calvaire évoqué par l’un de ses amis, Ilan Kebbal.

Depuis le début de la saison, Hugo Ekitike n’a joué que 8 minutes avec le PSG. C’était le 12 août dernier face à Lorient, lors de la 1ère journée de Ligue 1, mais aussi avant tout ce qui est arrivé à la fin du mercato avec le feuilleton de son départ avorté. Le PSG aura tout fait pour se débarrasser d’Ekitike, voulant notamment l’envoyer à Francfort pour récupérer Randal Kolo Muani. Cela ne s’est fait et si le joueur du PSG avait d’autres prétendants, aucun départ ne s’est concrétisé. Depuis, Hugo Ekitike a complètement disparu de la circulation tandis que dans le même temps, Paris s’est offert deux nouveaux attaquants avec Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.

« Je ne trouve pas ça normal ce qu’il s’est passé »

Invité du Club des 5 , Ilan Kebbal, actuel joueur du Paris FC, s’est confié sur la situation d’Hugo Ekitike au PSG. Alors que les deux joueurs sont aujourd’hui très proches depuis qu’ils ont évolué ensemble à Reims, Kebbal a confié sur ce sujet : « La situation d’Ekitike ? C’est facile pour moi de parler, même si je ne trouve pas ça normal ce qu’il s’est passé. Je parle football, les joueurs qu’il y a au PSG, je ne vois pas ce qu’ils ont de plus qu’Ekitike. L’année dernière, c’était très difficile de jouer avec les trois de devant. A la base, son choix, c’est un choix de 5 ans. A la base, le club quand il l’a pris, c’était pas pour mettre 20 buts la première année ».

C’est « pas facile » pour Ekitike !