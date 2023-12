PSG : Après la colère de Mbappé, Luis Enrique se justifie

Thibault Morlain

Le PSG a eu chaud, mais au final, le club de la capitale a réussi à valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions grâce à son match nul contre Dortmund (1-1). Mais en fin de match, Kylian Mbappé a laissé transparaitre un certain agacement, souhaitant voir ses coéquipiers continuer d’attaquer tandis que Luis Enrique appelait lui à calmer le jeu. Ces images ont fait beaucoup parler et l’entraîneur du PSG a justifié sa décision.

Alors que le PSG sera au rendez-vous des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale pourrait hériter d’un très gros tirage ayant terminé deuxième de sa poule. Un scénario que voulait éviter Kylian Mbappé, lui qui poussait pour que son équipe attaque davantage en fin de match contre le Borussia Dortmund afin de s’imposer. Mais les consignes de Luis Enrique étaient différentes. Au courant du résultat dans l’autre match entre Newcastle et le Milan AC qui était favorable au PSG, l’entraîneur espagnol avait demandé à ses joueurs de calmer. Cela n’a alors pas plu à Mbappé, qui, à plusieurs reprises, a montré son agacement sur la pelouse du Signal Iduna Park.

« Je comprends qu'il soit agacé »

Présent en conférence de presse ce samedi à la veille de la rencontre du PSG face au LOSC, Luis Enrique est revenu sur le match face au Borussia Dortmund. Interrogé sur la colère de Kylian Mbappé en fin de match, l’entraîneur du PSG a alors fait savoir : « Je comprends qu'il soit agacé. C'était une des meilleures décisions de ma carrière. C'était normal de dire ça à la 88e minute, avec 1-2 à Newcastle, Milan qui gagne à la 88e, je leur dis, il ne faut pas prendre autant de risques. On est allé deux trois fois dans la surface et oui c'était une bonne décision. Ce n'est pas seulement ma décision, c'est aussi celle de mon staff ».

« Ça aurait été ridicule de prendre un but à ce moment-là »