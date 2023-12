PSG : Mbappé craque en plein match, Luis Enrique répond !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les dernières minutes du match entre le Borussia Dortmund et le PSG n'ont pas été très passionnantes. Et pour cause, la victoire de l'AC Milan sur la pelouse de Newcastle (2-1) permettait aux Allemands d'être premiers du groupe et aux Parisiens d'être qualifiés. Mais Kylian Mbappé en voulait plus et n'a pas manqué d'afficher sa frustration pendant la rencontre. Un comportement commenté par Luis Enrique.

Mercredi soir, Kylian Mbappé n'a pas manqué d'afficher son mécontentement face à la façon dont le PSG à gérer les dernières minutes du match à Dortmund. L'attaquant parisien voulait gagner alors que ses coéquipiers préféraient conserver le point du nul, suffisant pour se qualifier. Après la rencontre, Luis Enrique a toutefois admis qu'il comprenait la frustration de son attaquant vedette.

«C'est normal qu'après un match les joueurs soient frustrés»

« C'est normal qu'après un match les joueurs soient frustrés. Nous avons eu quatre ou cinq occasions très franches de but, vraiment très franches. Mais qu'est-ce qu'on aurait été stupides si à la 85e minute nous avions pris un but parce que nous avions continué à prendre des risques... nous aurions été éliminés. Donc un joueur est forcément frustré après un match durant lequel il voulait marquer plus de buts. Nous n'avons pu en mettre qu'un », confiait l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Nous sommes encore vivants et en bonne santé»