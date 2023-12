Luis Enrique prend une grande décision au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé à la tête du Paris Saint-Germain durant l’été, en remplacement de Christophe Galtier, Luis Enrique a directement souhaité mettre ses idées en place, sans forcément obtenir à tous les coups le résultat escompté comme cela s’est vu notamment sur la pelouse de Newcastle ou de l’AC Milan. A mi-saison, l’Espagnol n’aurait pas l’intention de revenir sur ses plans.

La trêve hivernale arrive, et l’heure est au premier bilan pour Luis Enrique. Le PSG a misé sur l’ancien sélectionneur de l’Espagne durant l’été pour entamer une nouvelle étape de son projet, marquée par les arrivées de onze joueurs et les départs de plusieurs stars, à l’instar de Lionel Messi et Neymar. Luis Enrique est arrivé avec ses idées, et il n’a pas fallu attendre longtemps avant de le remarquer.

Luis Enrique ne va pas revoir ses plans

Depuis, le PSG est encore en rodage et ne semble pas avoir encore intégré tous les principes de son entraîneur, adepte d’un jeu de position et de possession. Cela s’est fait remarquer à plusieurs reprises en ce début de saison, notamment face à Newcastle (1-4) et l’AC Milan (1-2) en Ligue des Champions. Mais selon L’Équipe , Luis Enrique entend affirmer son style en 2024, sans renoncer à ses plans.

Un début d’année sans trêve internationale

Le staff de l’Espagnol estimerait avoir connu sa plus grande réussite au début de la saison, lorsque les trêves internationales ne venaient pas couper la saison. Un motif d’espoir pour Luis Enrique qui disposera de ses joueurs sans coupure durant les deux premiers mois de 2024 lui permettant de travailler davantage sur les associations et les automatismes en vue du huitième de finale de Ligue des champions.