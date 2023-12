Réunion au sommet avec Henry, coup de théâtre pour Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A quelques mois des Jeux Olympiques de Paris, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, devrait se réunir avec Thierry Henry, sélectionneur des espoirs, mais aussi avec les clubs professionnels. Le but étant d'éviter un blocage et de parvenir à constituer l'équipe la plus compétitive. Désireux de participer à ce tournoi, Kylian Mbappé pourrait être concerné.

Les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 ont été vécu comme un fiasco par la FFF. Questionné par Le Parisien, Didier Deschamps n'a pas non plus hésité à employer le mot de « mascarade ». Avant ce tournoi, de nombreux clubs avaient refusé de libérer leurs joueurs. Sélectionneur durant cette compétition, Sylvain Ripoll avait eu le plus grand mal à constituer son équipe et avait dû bricoler pour construire un groupe compétitif. Malgré la présence de trois "anciens" (André-Pierre Gignac, Florian Thauvin et Téji Savanier ), le s Bleus n'avaient pas réussi à sortir de leur poule et avaient quitté la compétition par la petite porte.

Henry se réunit avec les patrons du football français

La FFF voudrait, à tout prix, éviter ce scénario catastrophe et aurait pris les devants. Comme indiqué par RMC Sport, Philippe Diallo devrait s'entretenir avec Thierry Henry et certains représentants de clubs professionnels, ce vendredi, pour parvenir à un terrain d'entente et permettre aux meilleurs joueurs de participer aux JO de 2024. Diallo ne l'a jamais caché, l'équipe de France participe à ce tournoi avec l'objectif d'aller chercher la médaille d'or.

Une incidence sur Mbappé ?