Riolo en remet une couche et enfonce ce joueur du PSG

Suite à la rencontre entre le PSG et Newcastle en Ligue des Champions, Daniel Riolo n'avait pas été tendre avec Bradley Barcola, qui avait alors loupé plusieurs grosses occasions. Titulaire ce mercredi face au Borussia Dortmund, la recrue parisienne était donc très attendue. Barcola a-t-il été à la hauteur aux yeux de Riolo cette fois ? Pas vraiment...

Recruté pour 50M€ à l'OL, Bradley Barcola découvre le très haut niveau avec le PSG. Mais est-il prêt pour cela ? Après la rencontre face à Newcastle au Parc des Princes, Daniel Riolo avait émis de gros doutes sur Barcola. Au micro de RMC , il avait alors balancé du très lourd : « On est en Ligue des Champions, ce n’est pas un gamin. Il doit mettre les buts quand il y a des occasions. C’est tout. Arrêtez d’être indulgents. Le mec a 6 mois de compétition dans sa vie, il n’a qu’à jouer la Youth League ou les matchs de championnat. Il ne peut pas jouer en Ligue des Champions. Si ça va trop vite pour lui, il reste sur le banc et il regarde les autres. Ses rentrées en championnat, il n’est pas au niveau. Il a 6 mois de compétition, il a été payé 50M€… Il a été cataclysmique. Il est catastrophique même quand il rentre en championnat. Il est trop mou. C’est un agneau, tu vois bien ses jambes. Il faut qu’il reste à la ferme ».

Barcola toujours pas convaincant face à Dortmund ?

Après Newcastle, un nouveau test se présentait ce mercredi pour Bradley Barcola. Compte tenu de la suspension d'Ousmane Dembélé face au Borussia Dortmund, le joueur du PSG avait l'occasion parfaite de briller en Ligue des Champions et de répondre de la meilleure des manières à Daniel Riolo. Titularisé par Luis Enrique, Barcola aurait pu marquer si le poteau n'avait pas arrêté son tir. Malgré cela, la copie rendue par l'ailier du PSG n'a pas convaincu le journaliste de RMC .

« Je ne veux pas le revoir en Ligue des Champions »