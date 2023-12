Riolo compare ce crack du PSG à une «vieille»

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a arraché Bradley Barcola à l'OL. En effet, le club de la capitale a déboursé environ 45M€ pour s'offrir les services du crack français de 21 ans. Peu convaincu par Bradley Barcola, Daniel Riolo n'a pas hésité à le comparer à une « vieille » ce mercredi soir.

Pour renforcer son attaque, le PSG a bouclé la signature de Bradley Barcola (21 ans) lors du dernier mercato estival. En effet, Luis Campos a fait plier la direction de l'OL en proposant un chèque d'environ 45M€.

Riolo s'en prend à Barcola

Alors qu'il monte peu à peu en puissance au PSG, Bradley Barcola était titulaire face au Borussia Dortmund ce mercredi soir (1-1). Toutefois, Daniel Riolo n'a pas vraiment apprécié sa prestation lors de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

«Il a une frappe de vieille»