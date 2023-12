Mbappé fait deux victimes au PSG, Luis Enrique réagit

Thibault Morlain

Alors que Luis Enrique n’hésite désormais plus à utiliser Kylian Mbappé en tant que numéro 9, cela fait forcément des victimes au PSG. C’est bien évidemment le cas de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, eux qui avaient pourtant été recrutés pour jouer à la pointe de l’attaque parisienne. Luis Enrique en a d’ailleurs dit plus à ce sujet.

Ce samedi, à l’occasion de la conférence de presse de Luis Enrique, il a notamment été question du positionnement de Kylian Mbappé. Face au Borussia Dortmund, il a été utilisé en tant que numéro 9. De quoi en interpeller certains alors que le PSG avait sorti le chéquier cet été pour recruter Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.



« Les décisions des entraîneurs ont des répercussions sur les joueurs »

Avec Kylian Mbappé en tant que 9, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos en subissent donc les conséquences se retrouvant sur le banc ou en déporté sur un côté. A ce sujet, Luis Enrique a expliqué ce samedi : « C’est évident que les décisions des entraîneurs ont des répercussions sur les joueurs ».

« Que l'équipe joue de la meilleure façon possible »