Frustrée, une star du PSG se lâche sur son calvaire

Thibault Morlain

De retour d'un prêt à Nottingham Forest, Keylor Navas est finalement resté au PSG durant le dernier mercato estival. Si on s'attendait à un départ du Costaricain, le voilà toujours au sein du club de la capitale, avec qui il n'a toutefois pas joué depuis le début de la saison. En concurrence avec Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas, Navas vit une période compliquée actuellement au PSG et il a fait le point sur le sujet.

Gianluigi Donnarumma suspendu, c'est Arnau Tenas qui brille dans les buts du PSG dernièrement. L'Espagnol profite ainsi des déboires de l'Italien, mais aussi de Keylor Navas pour montrer toutes ses qualités. En effet, le Costaricain est bel et bien toujours un joueur du PSG aujourd'hui, lui qui n'a pas encore joué avec le club de la capitale depuis le début de la saison. Une situation loin d'être simple pour Navas qui n'a pas caché sa frustration...

PSG : Menacé par Zaïre-Emery, un joueur de Deschamps répond https://t.co/rQ90tCOg8K pic.twitter.com/XiZcsoIeyJ — le10sport (@le10sport) December 15, 2023

« Ne pas jouer, c'est frustrant pour tous les joueurs »

Ayant perdu sa place de numéro 1 au PSG depuis l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas est désormais inquiété par Arnau Tenas, débarqué en provenance du FC Barcelone cet été. N'ayant pas joué avec le club de la capitale depuis le début de la saison, Navas a avoué dans des propos rapportés par ESPN : « C'est difficile, je ne peux pas me plaindre parce que je suis un privilégié. Mais d'un point de vue footballistique, c'est difficile. On tente de faire du mieux possible de faire les efforts et de travailler. Ne pas jouer, c'est frustrant pour tous les joueurs ».

« Je suis en train de récupérer pour être à 100% »