Mercato - PSG : Luis Enrique réclame une recrue, feu vert pour le transfert d’une star

Alors qu’il a beaucoup été question d’une possible arrivée en défense lors du mercato hivernal, Luis Enrique aurait une autre idée en tête pour renforcer l’effectif du PSG. D’après Le Parisien, un milieu de terrain expérimenté serait en effet désiré par l’entraîneur parisien, et les services de Casemiro aurait justement été proposé au club de la capitale, le Brésilien de Manchester United étant sur le départ.

Les absences de Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz en cette fin d’année auraient amené Luis Enrique à y voir plus clair pour le mercato hivernal. Selon Le Parisien , l’entraîneur du PSG voudrait voir arriver un milieu de terrain confirmé alors que la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe d’Asie le privera dès le début de l'année des services de Lee Kang-In et Achraf Hakimi, qui pourrait être remplacé par Carlos Soler, de quoi enlever une autre option dans l’entrejeu à Luis Enrique. Vers qui pourrait alors se tourner le PSG en plein mois de janvier ?

Le PSG aurait été approché

La solution pourrait venir de Premier League, avec Casemiro. Arrivé du côté de Manchester United à l’été 2022, l’international brésilien qui fêtera ses 32 ans en janvier est aujourd’hui en difficulté et pourrait plier bagage durant l’hiver. Et d’après les informations divulguées par Sports Zone, ses agents auraient sondé le PSG en vue d’un possible transfert qui ne serait pas pour déplaire à Manchester United.

Départ en vue pour Casemiro ?