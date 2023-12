Mercato : Le PSG a frappé fort, Al-Khelaïfi fait un aveu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG avait son destin en main sur la pelouse du Borussia Dortmund, mais les hommes de Luis Enrique ont dû se contenter du nul (1-1) après avoir souffert d’un manque de réalisme, comme face à Newcastle (1-1) deux semaines auparavant au Parc des Princes. Face aux médias mais également dans le vestiaire, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à relativiser cette phase de poules compliquée en rappelant notamment les changements entrepris durant l'été.

Le PSG est encore en rodage, et cela s’est vu en Ligue des champions avec une phase de poules éprouvante pour l’équipe dirigée par Luis Enrique, qui n’a remporté que deux matches (face à Dortmund et Milan au Parc). Mercredi, le club de la capitale avait encore son destin en main mais n’a pas su faire mieux qu’un nul contre Dortmund (1-1), et ce malgré les nombreuses occasions provoquées. Le manque de réalisme a fait défaut au PSG, comme lors du match face à Newcastle deux semaines auparavant.

« On est contents du nouveau style avec notre entraîneur Luis Enrique »

Pour autant, Nasser Al-Khelaïfi se montrait satisfait du résultat après la rencontre mercredi. « On est contents du nouveau style avec notre entraîneur Luis Enrique. Il fait du très bon travail sur le style de jeu offensif. C’est ce qu’on veut , expliquait le président du PSG au micro de Canal+. Le coach est vraiment motivé. On a signé avec lui pour un jeu offensif. Certains matches on peut les gagner et d’autres non, on a beaucoup d’occasions mais c’est le football. » En privé aussi, Nasser Al-Khelaïfi a tenu un discours mobilisateur.

Al-Khelaïfi a rappelé le mercato XXL de l’été