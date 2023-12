PSG : Le Real Madrid pose un ultimatum à Mbappé pour son transfert

La rédaction

Annoncé au Real Madrid depuis plusieurs saisons, Kylian Mbappé est toujours un joueur du PSG. Malgré les multiples désillusion, le club madrilène n'a toujours pas dit son dernier mot. Alors que l'international français verra son contrat arriver à son terme en juin prochain, le Real Madrid compte bien s'aligner dessus, mais pas à n'importe quel prix. D'après AS, la Maison Blanche compte également poser un ultimatum au clan Mbappé prochainement.

C'est un feuilleton qui agite les mercatos depuis plusieurs saisons déjà. Longuement courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé est pourtant toujours un joueur du PSG. Alors qu'il était pressenti pour rallier la capitale espagnole l'été dernier, le Français a en effet pris la décision de prolonger avec Paris.

Le Real Madrid ne recrutera pas Mbappé à n'importe quel prix

Libre de tout contrat après le 30 juin prochain, Kylian Mbappé pourra négocier avec d'autres clubs à partir du mois de janvier. Comme l'indique le journal AS sur sa Une de ce vendredi, la Maison Blanche ne tentera pas de recruter le champion du monde 2018 à « n'importe quel prix » , car « les explosions de Vinicius, Rodrygo et Bellingham, associées à l'opération Haaland, facilitent l'opération » . Le média espagnol rappelle également que le club madrilène va fixer un ultimatum au clan de l'attaquant parisien.

Haaland comme solution de replis ?