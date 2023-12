Mercato - OM : Coup de tonnerre pour le mois de janvier ?

Thibault Morlain

En janvier dernier, l'OM établissait un nouveau record sur le marché des transferts. Recruté pour 32M€ en provenance de Braga, Vitinha devenait à cette occasion le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen. Mais voilà que le Portugais ne convainc pas sur la Canebière et un an après, il serait déjà question d'un départ pour Vitinha.

N'ayant toujours pas trouvé son « grantatakan », l'OM avait cassé la tirelire en janvier dernier pour recruter Vitinha. Acheté pour 32M€, soit le plus gros transfert de l'histoire du club, le Portugais arrivait avec une énorme pression sur la Canebière. Et pour le moment, Vitinha n'a pas justifié cet investissement...

C'est déjà la fin pour Vitinha à l'OM ?

Du côté de l'OM, on pourrait d'ailleurs déjà avoir perdu patience avec Vitinha. En effet, un an seulement après son arrivée, l'attaquant portugais pourrait déjà s'en aller. Selon les informations de La Tribune OM , Pablo Longoria et Mehdi Benatia réfléchiraient à l'idée de se séparer de Vitinha en janvier, lors du prochain mercato hivernal.

La Premier League appelée à la rescousse

Reste à trouver preneur pour l'OM avec Vitinha. Pour cela, le club phocéen voudrait se tourner vers la Premier League. Avec la puissance financière des écuries anglaises, l'OM voudrait s'y retrouver quelque peu financièrement et ne pas faire que Vitinha soit un trop gros gaspillage. A suivre...