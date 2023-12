Mercato - PSG : Galtier dévoile les coulisses de son arrivée

Thibault Morlain

A l'été 2022, le PSG avait décidé de repartir sur un nouveau projet. Exit notamment Mauricio Pochettino. L'Argentin a ainsi été remercié de son poste d'entraîneur et sous les conseils de Luis Campos, Paris a fait venir Christophe Galtier, alors à l'OGC Nice. Une arrivée au PSG évoquée ce vendredi par le principal intéressé.

Après l'ASSE, le LOSC et l'OGC Nice, Christophe Galtier a débarqué sur le banc du PSG à l'été 2022. Une juste récompense pour celui qu'on considérait alors comme le meilleur technicien français. Galtier ne sera donc resté qu'une saison chez les Aiglons avant de mettre les voiles vers Paris, retrouvant à cette occasion Luis Campos, qu'il avait connu chez les Dogues.

Mercato : Le PSG a frappé fort, Al-Khelaïfi fait un aveu https://t.co/etw75qH2Nh pic.twitter.com/znd8TaZOMJ — le10sport (@le10sport) December 15, 2023

« Cela a pris du temps »

Ce vendredi, au tribunal de Nice, s'est ouvert le procès de Christophe Galtier suite au scandale raciste qui a été révélé. Et devant le procureur, l'ancien entraîneur du PSG est notamment revenu sur son arrivée à Paris, expliquant alors, rapporté par RMC : « Le lendemain de notre dernier match et la qualification européenne de Nice, j'a eu un contact avec Luis Campos. Ensuite, cela a pris du temps. Car il y avait les décideurs et j'avais un contrat ».

« Je ne savais pas si j'allais être "l'heureux élu" »