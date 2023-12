Accusé de racisme, Galtier lâche une annonce en privé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La période de ramadan aurait été mal vécue par Christophe Galtier lors de son passage à l'OGC Nice entre juillet 2021 et juin 2022? Le technicien aurait exprimé un certain ras-le-bol en découvrant le nombre de joueurs pratiquants. Bilal Brahimi avait été écarté durant cette période, mais le clan Galtier l'assure, cela n'a absolument rien à voir avec sa religion.

Les accusations sont graves. Ancien directeur sportif de l'OGC Nice, Julien Fournier accuse Christophe Galtier d'avoir adopté un comportement raciste durant son passage sur la Côte d'Azur. A la police, le responsable aurait annoncé que le technicien souhaitait se séparer de nombreux joueurs musulmans, notamment de Bilal Brahimi. « Julien, Billal se rajoute à la liste de joueurs qui font le ramadan » aurait lâché Galtier à Fournier, qui n'aurait jamais répondu à ce message.

Brahimi écarté à cause du ramadan ?

Hasard ou pas, Brahimi a été mis à l'écart le 3 avril 2022. « J'ose espérer que Billal n'est pas sorti de la feuille de match parce qu'il a fait le ramadan (...) Je n'accepterais pas de prendre en compte le critère de religion dans la construction de l'équipe l'année prochaine » aurait lâché Fournier à Galtier. « Je n'ai pas ou n'ai jamais eu de problème lié à la religion depuis que j'entraîne. Le LOSC a été champion avec six musulmans dans l'équipe. Je ne pense qu'à la performance sportive et la santé des joueurs » lui aurait répondu le coach.

Galtier conteste