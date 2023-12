PSG - Mbappé : Riolo hallucine à cause de Luis Enrique

Arnaud De Kanel

En déclarant que Kylian Mbappé «joue où il décide» après le match nul du PSG face au LOSC, Luis Enrique s'est attiré les foudres de Daniel Riolo. Le journaliste ne comprend pas cette sortie de l'entraineur espagnol et il l'a fait savoir dimanche dans l'After Foot dimanche soir.

« Kylian joue où il le décide, il a une liberté totale pour jouer. À l’intérieur, à l’extérieur, nous on est là pour s’équilibrer autour. La différence c’est ce qui va suivre autour de lui, à l’intérieur ou à l’extérieur. Cela dépend du match. » Telle est l'explication donnée par Luis Enrique au micro de Prime Vidéo pour justifier la position de Kylian Mbappé. Une explication loin d'être convaincante, notamment pour Daniel Riolo qui ne comprend pas vraiment le message que souhaite véhiculer l'entraineur du PSG.

Mercato - PSG : Le Real Madrid débarque sur un dossier à 50M€ ! https://t.co/nCpwt3Ae6R pic.twitter.com/sY8rcSL8My — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

«Ça veut dire quoi ?»

« Mbappé fait ce qui veut ? Ça veut dire quoi ? S’il fait ce qu’il veut, si vraiment on le suit dans son raisonnement, forcément ça perturbe les autres. Ça veut dire que les autres ne savent pas où se placer s’ils ont tout le temps ce gars-là qui fait comme il a envie. En plus ce n’est pas vrai qu’il était à gauche, la plupart du temps il était dans l’axe », s'est interrogé Daniel Riolo sur les ondes de RMC dimanche soir. Le journaliste sous-entend que cela peut expliquer la frustration de Kylian Mbappé.

«Son attitude est absolument déplorable»