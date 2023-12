PSG : Malaise avec Mbappé ? Luis Enrique lâche une réponse

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir à Lille, Kylian Mbappé n'a pas manqué de faire parler de lui au sujet de son comportement. Et pour cause, l'attaquant du PSG interpelle par son nonchalance symbolisée par son absence de célébration après l'ouverture du score. Interrogé sur la question, Luis Enrique préfère botter en touche.

Malgré son but sur penalty, qui a permis au PSG d'ouvrir le score contre le LOSC dimanche soir (1-1), Kylian Mbappé fait encore parler de lui de manière négative. D'une part pour sa prestation, une nouvelle fois décevante sur la pelouse lillois, mais également pour son comportement. Et pour cause, le capitaine de l'équipe de France n'a pas célébré son but et a fait preuve d'une nonchalance qu'on n'avait pas encore vue cette saison.

PSG : Nouveau malaise avec Mbappé ? https://t.co/XqDFmfOuMD pic.twitter.com/0CgmU4YWoz — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

«Vous devez lui demander»

Au micro de Prime Video après le match, Luis Enrique a d'ailleurs été interrogé sur le comportement de Kylian Mbappé : « Vous devez lui demander. Moi j’étais content pour son but et je l’ai célébré. Dites-lui de venir. Vous avez plus de pouvoir que moi sur ce point (sourire) ».

«La question le concerne lui, pas moi»