PSG : Luis Enrique tente un coup avec Mbappé, il valide

Benjamin Labrousse

Après avoir démarré sa saison 2023/2024 sur le côté gauche de l’attaque du PSG, Kylian Mbappé a récemment été repositionné dans l’axe par Luis Enrique. Si certains s’interrogent sur l’efficacité du capitaine de l’équipe de France dans cette position, Élie Baup estime quant à lui qu’évoluer en tant que numéro 9 est une bonne chose pour Mbappé.

Le PSG et Kylian Mbappé peuvent enchaîner. Après avoir obtenu la qualification en 8èmes de finale de Ligue des Champions sur la pelouse du Borussia Dortmund ce mercredi (1-1), les Parisiens se déplacent sur la pelouse du LOSC ce dimanche soir (20h45), avec à la clé, une potentielle 9ème victoire consécutive en Ligue 1 pour les hommes de Luis Enrique.

Kylian Mbappé : un positionnement qui interroge

Pressenti pour démarrer une nouvelle fois cette rencontre dans la peau d’un numéro 9, Kylian Mbappé s’était distingué par sa capacité à organiser le jeu mercredi soir face à Dortmund. Mais alors que le PSG a dépensé 170M€ cet été dans le recrutement de deux attaquants de pointe (Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani), Luis Enrique fait-il le bon choix en positionnant sa vedette en tant qu’avant-centre ? Depuis son arrivée au PSG, l’entraîneur espagnol ne s’en est jamais caché, son objectif a toujours été de laisser un maximum de liberté tactique à Kylian Mbappé sur le front de l’attaque.

« Ça correspond à ces critères »