PSG : Une révolution se prépare à l’étranger

Benjamin Labrousse

Nommé conseiller sportif du PSG lors de l’été 2022, Luis Campos a également endossé un rôle de conseiller externe du Celta de Vigo cette année-là. Confirmé dans ses fonctions l’été dernier, le Portugais se trouve actuellement dans une période de doutes concernant ses fonctions au sein du club galicien, qui de son côté, se trouve en plein changement. Explication.

Le prochain mercato hivernal du PSG est attendu au tournant. Dans quelques semaines, le club de la capitale, sous la houlette de son conseiller sportif Luis Campos, devrait tenter de renforcer son effectif avec au moins une recrue comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité le 1er novembre dernier.

Coup dur pour ce joueur, le PSG lâche une annonce https://t.co/HEPazYeJYw pic.twitter.com/x01VqafcCJ — le10sport (@le10sport) December 17, 2023

Double casquette pour Luis Campos

De son côté, Luis Campos aura un rôle essentiel lors de ce prochain marché des transferts. Arrivé en juin 2022 au PSG, le conseiller sportif du club parisien est l’une des figures de proue du nouveau projet sportif à Paris, lui qui a bouclé de nombreux transferts cet été. Mais en parallèle de son activité au PSG, Luis Campos doit également faire face à la situation sportive compliquée du Celta de Vigo (17ème de Liga), club où l’homme de 59 ans occupe un poste de conseiller externe depuis 2022.

Luis Campos en pleine réflexion avec le Celta de Vigo