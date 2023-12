Quiz sur les 10 plus gros transferts de l’histoire du PSG

Florian Barré

Malgré une qualification pour les phases finales de la ligue des champions, le Paris Saint-Germain peine à réellement convaincre depuis le début de la saison. Mercredi soir, le club de la capitale a même passé quelques minutes en étant reversé en C3, avant d’arracher le nul contre Dortmund et voir l’AC Milan renverser Newcastle. Pourtant, Paris a beaucoup dépensé cet été. L’occasion donc pour revenir sur les 10 plus gros transferts de l’histoire du club au travers d’un quiz.

Grâce à un but de son tout jeune milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, le PSG a finalement sorti la tête de l’eau dans un Signal Iduna Park en fusion ce mercredi. Un nul, un partout, qui a satisfait et Paris et le Borussia Dortmund puisque le club allemand termine en tête d’un groupe composé également de l’AC Milan (3e) et de Newcastle (4e). Une surprise en somme. Paris aurait dû dominer ce « groupe de la mort » mais l’achat massif de nouvelles jeunes stars l’été dernier ne porte pas encore ses fruits.



Mercato - PSG : Surprise, le transfert d’une star a capoté https://t.co/Rcnw6zjJoV pic.twitter.com/twed3AZCaN — le10sport (@le10sport) December 16, 2023

Un problème récurrent !

Parmi ces recrues, certaines font même partie du top 10 des plus gros transferts de l’histoire du club. Pourtant, le PSG a rarement semblé aussi friable. Randal Kolo Muani (acheté 95M€), Gonçalo Ramos (65M€), Manuel Ugarte (60M€) et Ousmane Dembélé (50M€) n’ont globalement pas le rendement de leur valeur marchande au moment de leur recrutement. Un problème qui se répète année après année, mais qui, malgré les tentatives de changement de projet, ne se règle pas. Paris dépense trop pour ce qu’il reçoit sur le terrain !