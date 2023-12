Mercato - Real Madrid : Plusieurs cracks sont visés après la catastrophe

Jean de Teyssière

Le Real Madrid a encore connu un coup dur ce week-end. Lors de la victoire face à Villarreal (4-1), David Alaba est sorti du terrain à la 32ème minute de jeu, en se tenant le genou. Le verdict est tombé : l'international autrichien souffre d'une rupture du ligament croisé. Les choix en défense vont commencer à être compliquée pour Carlo Ancelotti, le Real Madrid vise donc de nombreux joueurs cet hiver.

L'une des premières pistes pour le Real Madrid serait de s'attacher les services de Giorgio Scalvini. L'Italien, âgé de 20 ans, évolue actuellement au sein du club de l'Atalanta Bergame et est suivi par de nombreux clubs, comme le PSG ou encore le Bayern Munich. Pour le faire venir dans la capitale espagnole, il faudra aligner au moins 50M€ selon AS .

Inacio, comme Cristiano Ronaldo ?

Un joueur pourrait suivre les traces de Cristiano Ronaldo, mais en brûlant une étape. Selon le média espagnol AS , le jeune défenseur central du Sporting CP, Inacio (22 ans), pourrait aussi intéresser le Real Madrid en remplacement de David Alaba. D'ailleurs, l'international portugais, homme fort de Roberto Martinez en sélection aimerait lui aussi jouer dans le club madrilène. Et pourrait même snober Manchester United, également intéressé. Pour convaincre l'ancien club de Cristiano Ronaldo de lâcher Inacio, il faudra tout de même débourser 60M€.

Mercato - PSG : Le Real Madrid débarque sur un dossier à 50M€ ! https://t.co/nCpwt3Ae6R pic.twitter.com/sY8rcSL8My — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

Un gros coup à 100M€ ?

Une autre piste pour le Real Madrid, la plus coûteuse : celle menant à Antonio Silva. L'international portugais évolue au Benfica Lisbonne et est lui aussi jeune puisqu'il est âgé de 20 ans. Mais sa clause libératoire serait de 100M€ selon AS , ce qui rend la probabilité de le voir arriver au Real Madrid se compliquer. Mais il reste l'une des pistes privilégiées par le direction sportive du club espagnol.

Le Real Madrid pourrait piocher en Bundesliga