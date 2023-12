Le Real Madrid annonce un coup de poker avec un Français !

Arnaud De Kanel

L'hécatombe continue au Real Madrid. Après Thibaut Courtois et Eder Militao, David Alaba a également été victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche et il devrait être absent jusqu'à la fin de la saison. En attendant un possible renfort durant le mercato hivernal, Carlo Ancelotti a assuré qu'Aurélien Tchouaméni, milieu défensif de métier, allait assurer l'intérim en défense centrale.

C'est une véritable malédiction qui frappe le Real Madrid depuis le début de la saison. Alors que Carlo Ancelotti a déjà perdu Thibaut Courtois et Eder Militao, David Alaba a subi la même blessure que ses deux coéquipiers, à savoir une rupture du ligament croisé. « Trois croisés en quatre mois, c'est incroyable, cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Nous ne pouvons rien faire d'autre que ce que nous avons fait jusqu'à présent : nous accrocher. Nous réalisons plus que ce que tout le monde pensait. L'équipe s'accroche, se bat et joue bien parce qu'elle fait preuve d'un engagement extraordinaire. C'est la seule façon de compenser les blessures », notait Carlo Ancelotti en conférence de presse après la rencontre. L'Italien a une idée en tête pour le remplacer.

Fin de saison pour Alaba

Cette blessure sonne la fin de saison de David Alaba. Il rejoint donc son partenaire de l'axe Eder Militao à l'infirmerie et met Carlo Ancelotti face à un véritable casse-tête. Le manager du Real Madrid ne dispose plus que d'Antonio Rudiger et Nacho Fernandez mais il réserve une surprise pour pallier à la blessure de l'Autrichien.

Tchouaméni «premier choix» d'Ancelotti en défense