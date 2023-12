Real Madrid : Un retour surprise se précise pour cette star ?

Hugo Chirossel

Alors qu’il a été démis de ses fonctions au Bayern Munich en mars dernier, Julian Nagelsmann a pris les rênes de la sélection allemande il y a maintenant trois mois. Dans l’optique de l’Euro 2024 qui aura lieu l’été prochain, le sélectionneur de la Mannschaft a ouvert la porte à un retour de Toni Kroos.

Un peu moins utilisé en début de saison par Carlo Ancelotti, Toni Kroos a profité des absences d’Eduardo Camavinga et d’Aurélien Tchouameni pour retrouver du temps de jeu au Real Madrid. Et à 33 ans, le milieu de terrain allemand continue d’impressionner. À tel point qu’il pourrait bientôt faire son retour en sélection, lui qui a mis un terme à sa carrière internationale à l’issue de l’Euro 2021.

Nagelsmann ouvre la porte à un retour de Kroos en sélection

Sélectionneur de l’Allemagne depuis le mois de septembre dernier, Julian Nagelsmann a ouvert la porte à un retour de Toni Kroos. « C’est une idée intéressante. S'il montre ses meilleures performances, je l'appellerai peut-être », a déclaré l’ancien entraîneur du Bayern Munich, dans l’émission Aktuelle Sportsudio sur la chaîne ZDF . Alors que l’Euro 2024 aura lieu en Allemagne l’été prochain, la perspective de disputer cette compétition dans son pays pourrait très certainement intéresser le milieu de terrain du Real Madrid.

«Il se porte exceptionnellement bien à Madrid»