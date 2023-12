Benzema snobe une autre légende du Real Madrid !

Arnaud De Kanel

Après avoir pris la décision de quitter le Real Madrid cet été, Karim Benzema a répondu favorablement aux sirènes de l'Arabie saoudite en acceptant l'offre d'Al-Ittihad. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de son nouveau club, l'ancien international tricolore a dévoilé son onze de légende. Et surprise, on ne retrouve pas Cristiano Ronaldo !

Karim Benzema a écrit l'histoire du Real Madrid. Et après plus d'une décennie à défendre les couleurs de la Maison Blanche et avoir accompli le rêve ultime en remportant le Ballon d'Or, l'attaquant a fait le choix de quitter l'Europe pour terminer tranquillement du côté d'Al-Ittihad. Invité à donner son onze de légende, Benzema n'a étonnement pas cité Cristiano Ronaldo.

Benzema zappe Cristiano Ronaldo...

Au fil de sa carrière, Karim Benzema a affronté des joueurs qui ont marqué l'histoire du football. Dans son onze ultime, il opte pour Manuel Neuer dans les cages avec une défense composée de Dani Alves, Pepe, Sergio Ramos et Marcelo. On pouvait donc penser qu'il allait continuer de citer les joueurs qu'il a côtoyé au Real Madrid et nommer Cristiano Ronaldo, mais non. L'ancien international a décidé de s'associer avec Ronaldo, le Brésilien.

...mais pas R9 !

Après avoir placé Claude Makélélé et Paul Pogba au milieu de terrain de son onze ultime, Benzema a évidemment cité Zinédine Zidane, Ronaldinho et surtout son idole, Ronaldo avec lequel il compose le duo d'attaque. Cristiano Ronaldo appréciera.



Le onze de rêve de Benzema : Neuer - Alves, Pepe, Ramos, Marcelo - Makélélé, Pogba, Zidane, Ronaldinho - Ronaldo, Benzema.