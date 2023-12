Le Real Madrid annonce deux gros renforts pour janvier !

Pierrick Levallet

Ces dernières semaines, le Real Madrid a dû faire face à une véritable hécatombe dans son effectif. Plusieurs joueurs sont notamment revenus blessés de la dernière trêve internationale, dont Vinicius Jr et Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain français et l'ailier brésilien devraient d'ailleurs faire leur retour en janvier comme annoncé par Carlo Ancelotti.

La dernière trêve internationale a fait de nombreuses victimes au Real Madrid. Le club madrilène a notamment perdu Vinicius Jr et Eduardo Camavinga, qui ne feront pas leur retour avant quelques semaines. Le Brésilien est touché à la cuisse gauche. L’international français, lui, souffre d’une rupture d’un ligament du genou droit.

Il snobe le PSG, le Real Madrid prépare du lourd https://t.co/3ert06sYpv pic.twitter.com/xEfOhujnH4 — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

C'est l'hécatombe au Real Madrid

En attendant leur retour, Carlo Ancelotti doit donc bricoler en attaque et au milieu de terrain. Les services médicaux ont néanmoins fait une estimation des dates auxquelles Vinicius Jr et Eduardo Camavinga seront à nouveau disponibles. Et Carlo Ancelotti l’a fait savoir en conférence de presse.

Vinicius Jr et Camavinga de retour «après les vacances» ?