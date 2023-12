Un crack surpasse Neymar, le Real Madrid sort du silence !

Benjamin Labrousse

Seulement âgé de 17 ans, Endrick affole l’Europe. L’attaquant brésilien qui rejoindra le Real Madrid l’été prochain a été sacré champion du Brésil pour la deuxième saison consécutive avec Palmeiras. Alors qu’il a surpassé Neymar sur le plan statistique, le néo-international Brésilien a reçu un beau message de la part des Merengues.

L’avenir, c’est lui. Lancé dans le monde pro il y a tout juste un peu plus d’un an, Endrick a d’ores et déjà marqué l’histoire de son pays. Né en 2006, l’attaquant de 17 ans vient d’être sacré champion du Brésil avec Palmeiras après le match nul obtenu sur la pelouse de Cruzeiro (0-0) dans la nuit de mercredi à jeudi. Un deuxième sacre consécutif pour le jeune Endrick, qui rejoindra le Real Madrid l’an prochain.

Enhorabuena, @Endrick, por tu segundo Brasileirão consecutivo. Tu gol en el último partido ayudó a tu equipo, @Palmeiras, a ganar un merecido título. Estamos muy orgullosos de ti. pic.twitter.com/mjFNmZXeL7 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 7, 2023

Endrick fait mieux que Neymar

Le club espagnol a conclu le transfert du jeune prodige auriverde en décembre 2022, et ce contre un chèque de 35M€, plus 25M€ de bonus potentiels. Auteur de 11 buts cette saison, le tout âgé de moins de 18 ans, Endrick a surpassé Neymar, et est devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Brasileirão à cet âge-là derrière le légendaire Ronaldo.

« Nous sommes très fiers de toi »