Une recrue du Real Madrid fait mieux que Neymar !

Amadou Diawara

Alors qu'un accord à 37,5M€ a été trouvé, Endrick va quitter Palmeiras pour rejoindre le Real Madrid cet été. Avant de poser ses valises au Santiago Bernabeu, le crack brésilien s'est illustré avec son club. En effet, Endrick est devenu le deuxième meilleur buteur de moins de 18 ans sur une saison en Brasileirão Assaí, devant Neymar et derrière Ronaldo.

Très performant sous les couleurs de Palmeiras, Endrick a tapé dans l'œil du Real Madrid. A tel point que le club présidé par Florentino Pérez a fait le nécessaire pour boucler son transfert.

Endrick dépasse Neymar

En effet, le Real Madrid a formulé une offre qui avoisinerait les 37,5M€. Une proposition acceptée par Palmeiras. Ainsi, Endrick rejoindra le Real Madrid à sa majorité, soit le 21 juillet prochain. En attendant, le crack de 17 ans continue de briller avec son club.

Endrick est le 2ème meilleur buteur U17 au Brésil