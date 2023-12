Real Madrid : Un précieux renfort est prévu en janvier

Amadou Diawara

Lors de la dernière trêve internationale, le Real Madrid a perdu Vinicius Jr. En effet, la star brésilienne s'est blessée à la cuisse gauche, étant victime d'une rupture du biceps fémoral. Incapable de revenir sur les terrains avant la fin de l'année 2023, Vinicius Jr devrait reprendre la compétition au mois de janvier.

Pour affronter la Colombie, puis l'Argentine, Fernando Diniz a décidé de faire appel à Vinicius Junior lors du dernier rassemblement du Brésil. Toutefois, la star du Real Madrid s'est blessée. En effet, Vinicius Jr est touché à la cuisse gauche depuis la 27ème minute de la rencontre face à la Colombie, le premier match de la Seleção lors de la dernière trêve internationale. Alors que son numéro 7 est rentré prématurément à Madrid, le Real a fait une annonce pour dévoiler la nature de sa blessure.

Vinicius Jr s'est blessé à la cuisse

« Suite aux examens effectués aujourd'hui (samedi) sur Vinicius Jr par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une rupture du biceps fémoral avec atteinte du tendon distal de la cuisse gauche », a communiqué le Real Madrid sur son site officiel le 18 novembre.

Vinicius Jr de retour en janvier ?