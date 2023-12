PSG : Le Qatar annonce un deal, Luis Enrique réagit

La rédaction

Ayant pour but de faire grandir le PSG, le fonds d'investissements américain Arctos Sports Partners est devenu actionnaire minoritaire du club de la capitale, en rachetant 12,5% du capital. L'arrivée de ce nouvel investisseur est une très bonne nouvelle pour le champion de France et Luis Enrique n'a pas manqué de le rappeler en conférence de presse.

Le PSG n'est plus tout seul au commande. Détenu intégralement depuis 2011 par QSI, le club de la capitale a annoncé ce vendredi la vente de 12,5 % de ses parts au fonds d’investissement américain Arctos Sports Partners. Cette arrivée est une bonne nouvelle pour le PSG, notamment pour l'acquisition de son stade selon L’Équipe . Car le PSG cherche à acquérir en priorité le Parc des princes, son antre actuel, et cette opération pourrait s'avérer onéreuse.

« Cela indique le potentiel du club, où est-ce qu'on veut aller »

Ainsi, un coup de pouce du fonds d'investissement est le bienvenu. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Luis Enrique n'a pas caché sa joie. « C'est certainement une grande nouvelle pour le PSG. Cela indique le potentiel du club, où est-ce qu'on veut aller. C'est un des meilleurs clubs du monde à tous les niveaux ».

Une société qui investit dans 20 organisations sportives