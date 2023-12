Le Qatar réalise un coup colossal avec le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a officialisé ce jeudi l’arrivée d’un nouvel actionnaire avec Acrtos, le fonds d’investissement américain qui a, comme attendu, acquis 12,5% des parts du club de la capitale. Ce qui confirme le succès du projet QSI entamé en 2011, avec une valorisation XXL pour la formation parisienne.

C’est donc désormais officiel, le Qatar n’est plus le seul actionnaire du PSG. L’arrivée du fonds d’investissement américain Acrtos a été confirmée ce jeudi, avec une entrée dans le capital à hauteur de 12,5 %, soit un investissement de 530M€. Ce qui valorise le Paris Saint-Germain à 4,25 milliards d’euros, preuve du travail colossal réalisé par QSI, ayant racheté le club pour 70M€ en 2011.

Nouveau projet colossal à Paris, le Qatar va-t-il vendre le PSG ? https://t.co/E8ZXS4dG5w pic.twitter.com/HfGqBJsYXm — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

« Aujourd’hui, le PSG est à hauteur de Chelsea ou Manchester United »

Christophe Lepetit, responsable des études économiques du CDES de Limoges, évoque pour sa part « une progression colossale » réalisée en une dizaine d’années par le PSG. « À titre de comparaison, Abramovich, qui avait acheté Chelsea en 2003 (contre 120 millions de livres), a mis 20 ans à faire de même dans un pays où le marché du football n’a rien à voir avec la France. Aujourd’hui, le PSG est à hauteur de Chelsea ou Manchester United », confie-t-il au Parisien .

« Nous entrons dans la prochaine phase passionnante de la croissance et du développement du PSG »