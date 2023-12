Le Qatar vend la mèche pour la vente du PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu depuis plusieurs semaines, QSI a ouvert le capital du PSG à un nouvel investisseur. C'est ainsi que le fonds d'investissement américain Arctos Partners a acquis 12,5% des parts du club de la capitale. Une situation qui pourrait inquiéter les fans parisiens concernant l'avenir du Qatar à Paris, mais Nasser Al-Khelaïfi se lâche sur le futur du PSG, insistant ainsi sur l'implication de QSI.

Nouvelle étape pour le projet QSI ! Arrivé en 2011 au PSG, le Qatar a accepté de céder 12,5% de ses parts au fonds d'investissements américain Arctos Partners pour un total de 531M€, ce qui valorise le club de la capitale à 4,25 milliards d'euros. Néanmoins, le fait que QSI accepte d'ouvrir le capital du PSG peut-il signifier un retrait progressif du club ? A en croire les propos de Nasser Al-Khelaïfi, la réponse est clairement non puisque le président du PSG se projette avec enthousiasme vers les futur.

QSI et Arctos Partners ont annoncé aujourd'hui un accord de partenariat et d'investissement stratégique qui verra Arctos acquérir une participation minoritaire dans le capital du Paris Saint-Germain. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 7, 2023

Al-Khelaïfi se projette sur le long terme avec le PSG

« Nous sommes heureux d'accueillir Arctos dans la famille du Paris Saint-Germain, comme partenaire et investisseur stratégique. En tant que club et institution, nous entrons dans la prochaine phase passionnante de la croissance et du développement du PSG, à la fois sur et en dehors du terrain - basée sur des ambitions à long terme et sur la recherche de l'excellence dans tout ce que nous faisons », assure le dirigeant qatari dans le communiqué du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«Ce jour est une étape importante dans l'histoire du PSG et contribuera grandement à la poursuite du succès de notre grand club»