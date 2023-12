Mercato - PSG : Un transfert plombé par une catastrophe au Real Madrid ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Large vainqueur de Villarreal (4-1), le Real Madrid a repris provisoirement la tête de la Liga en attendant le match de Gérone ce lundi. Néanmoins, les Madrilènes ont connu un nouveau coup dur avec la blessure de David Alaba, victime d'une rupture des ligaments croisés, et absents jusqu'à la fin de la saison. Une situation qui pourrait pousser le club merengue à relancer la piste menant à Lenny Yoro, également visé par le PSG.

Le moins que l'on puisse dire c'est que du côté du Real Madrid, on n'est pas épargné par les blessures. Le club merengue a déjà perdu Thibaut Courtois et Eder Militao pour le reste de la saison. Et dimanche, lors de la victoire contre Villarreal (4-1), Carlo Ancelotti a vu un troisième joueur subir une rupture des ligaments croisés, à savoir David Alaba.

Le Real Madrid annonce une nouvelle catastrophe ! https://t.co/UqX7OVuiqt pic.twitter.com/lmk17OwJXE — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

Alaba ne rejouera pas de la saison

Par le biais d'un communiqué, le Real Madrid a d'ailleurs confirmé le diagnostic : « Suite à des examens, notre joueur David Alaba a été diagnostiqué avec une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le joueur sera opéré dans les prochains jours ». Une situation que devrait pousser le club merengue à se renforcer durant le mercato d'hiver, puisque Rüdiger et Nacho sont les deux seuls défenseurs centraux à disposition de Carlo Ancelotti.

Le transfert de Lenny Yoro va s'accélérer ?