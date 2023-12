Le Real Madrid annonce une nouvelle catastrophe !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce dimanche, le Real Madrid a remporté sa rencontre face à Villarreal et conservé sa place de leader (4-1). Mais cette victoire a été entachée par la blessure de David Alaba. Le joueur autrichien est sorti à la 35ème minute et souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Sa saison est d'ores et déjà terminée.

Belle semaine pour le Real Madrid, du moins en terme de résultat. Après sa victoire face à l'Union Berlin en Ligue des champions mardi soir (2-3), le club espagnol a remporté un nouveau match face à Villarreal. Seul point noir, la grave blessure de David Alaba.

Mercato - Real Madrid : La date est fixée pour ce transfert ? https://t.co/s9E9CG6rNg pic.twitter.com/h398vV2frI — le10sport (@le10sport) December 17, 2023

Fin de saison pour Alaba

Le joueur autrichien est sorti à la 35ème. Le diagnostic est sans appel. « Suite à des examens, notre joueur David Alaba a été diagnostiqué avec une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le joueur sera opéré dans les prochains jours » a annoncé le Real Madrid.

Alaba va être opéré