Ballon d’Or : Mbappé défié par la star du Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Le Ballon d'Or promet d'être disputé au cours des prochaines années. Alors que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se rapprochent de la retraite, plusieurs joueurs postulent pour leur succéder. Kylian Mbappé est l'un des grands prétendants à cette distinction. Mais Jude Bellingham pourrait bien venir le concurrencer pour le graal.

Mbappé pour succéder à Messi et Cristiano Ronaldo au Ballon d'Or ?

Transféré pour plus de 100M€ au Real Madrid cet été, Jude Bellingham ne cesse d’impressionné cette saison. Auteur de 16 buts et 4 passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues, le milieu de terrain de 20 ans pourrait bien prétendre au Ballon d’Or dès 2024 et ainsi concurrencer Kylian Mbappé.

Bellingham va s'inviter à la fête