Mercato - RC Lens : Il signe et s’enflamme pour son transfert

La rédaction

En manque temps de jeu lors de sa dernière saison à Monaco l'an passé, Ruben Aguilar retrouve des couleurs au RC Lens. Après la victoire étriquée des siens face à Reims samedi soir (2-0), l'ancien joueur passé par Montpellier ou encore l'AJ Auxerre n'a pas caché sa joie d'avoir rallié le club nordiste lors du mercato estival.

Le RC Lens va mieux. Depuis la correction reçue sur la pelouse d'Arsenal fin novembre (6-0), la formation entraînée par Franck Haise est sur une bonne dynamique, en témoigne son dernier succès contre le Stade Reims ce samedi soir (2-0). Pointant à la septième place de Ligue 1, le club nordiste s'est parfaitement replacée dans la course à l'Europe.

« Je reprends goût à jouer à football et c’est le plus important »

Ruben Aguilar fait partie des satisfactions du moment, lui qui a passé une grande partie de son temps à cirer le banc monégasque la saison dernière. Après le match, le joueur est revenu sur son transfert au RC Lens cet été. « Je suis très content d’être ici. Cela m’arrive parfois de remercier Arnaud Pouille et le coach. Je reprends goût à jouer à football et c’est le plus important » , a glissé Ruben Aguilar au micro de Prime Video.

12 titularisations pour Aguilar cette saison

Cette saison, l'international français (1 sélection) a disputé 13 matchs toute compétitions confondues, dont 12 dans la peau du titulaire, et délivré trois passes décisives.